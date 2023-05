Perché Fiore Argento ha lasciato l’Isola dei Famosi | il motivo del ritiro

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 16 maggio 2023)hadeihadei2023 Dopo l’addio di Cecchi Paone e Antolini, Claudia Motta e Marco Predolin, anchesi è ritirata daldei2023. La sorella di Asia ha resistito fino all’ultimo, ma tanti problemi sono emersi nel corso della sua avventura in Honduras.ha abbandonato provvisoriamente il gioco per diversi giorni. Sembrava già finita in realtà, poi il suo rientro miracoloso grazie anche al supporto morale di Asiaguest star per qualche giorno. Purtroppo ...