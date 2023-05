Perché Fabio Fazio è andato a Discovery e chi prenderà il suo posto su Rai3

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) Il passaggio die di Che tempo che fa anon sarà indolore per la Rai. Il conduttore porta in dote un ascolto medio di 2,4 milioni di telespettatori e l’11,8% di share. Il Canale 9 in cui approda è oggi la rete di Maurizio Crozza. Ha un milione e centomila spettatori fedeli e il 5,6% di share. E il pubblico, è il ragionamento di chi è esperto di televisione, ha ormai imparato ad andare oltre i primi sei tasti del telecomando. Quelli di Rai e Mediaset. In questa ottica è già nata anche la guerra di successione. Che oggi si focalizzano in particolare su tre nomi. Quello di Massimo Giletti, che ha appena visto la sua tramissione su La7 chiusa da Urbano Cairo. Quello di Paolo Bonolis. E quello di Nicola Porro. La successione Il Corriere della Sera spiega oggi che viale Mazzini dovrà prima di tutto decidere se ...