Prima di loro parla il presidente ucraino Volodymyr. Al quale 'voglio dire che l'Europa e ... afferma Meloni, assicurando che 'faremo la nostra partegarantire all'Ucraina il futuro di ...Sunak ha auspicato una "coalizione dei jet" e prospettato il lancio di un programma di addestramentomilitari ucraini destinati a pilotare gli F - 16, cioè i velivolii qualiavrebbe ...... era arrivato dopo le tensioni nate quando un mese prima Macron aveva invitato Volodymyre ...non dire dell'attacco,certi versi più indigestoil fronte italiano perché considerato ...

Per Zelensky la Russia sarà sconfitta entro fine anno: e se il pronostico fosse sbagliato Corriere della Sera

Prima Roma, poi Berlino e Parigi e oggi Londra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è impegnato in una serie di visite in Europa rispetto alle quali si è detto molto soddisfatto. Il presidente ...''Abbiamo bisogno di jet moderni. Non dobbiamo lasciare nulla all'aggressore. Il 100% è garantito dalle armi e dall'addestramento'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento c ...