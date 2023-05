“Per Yura da parte della mammaBruciate all’inferno” | 13 euro di scritta sul missile per vendicare figli e nipoti uccisi dai russi in guerra

... ma Bárbara Cuadros, portavoce del Centrole operazioni di emergenza nazionale (Coer), ha ... 'sappiamo già che ci sono stati alcuni smottamenti da frane e caduta di massi , ad esempio a, all'...... ma Bárbara Cuadros, portavoce del Centrole operazioni di emergenza nazionale (Coer), ha ... 'sappiamo già che ci sono stati alcuni smottamenti da frane e caduta di massi , ad esempio a, all'...

“Per Yura da parte della mamma...Bruciate all’inferno”: 13 euro di scritta sul missile per vendicare figli e … La Stampa

Apertura in calo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare -0,22% a 27.185 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share cede lo 0,24% a quota 29.313… Leggi ..."Il governo c'è e sta lavorando con e per il sistema cinematografico italiano" dice, interpellata dall'ANSA, la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria allla Cultura, commentando non senza stupore ...