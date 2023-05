“Per tutti gli ‘accetto anche un 18 Per tutti i ‘stavolta non so niente’… Per tutti gli spritz post esame Per tutte le splendide persone…” | Bebe Vio si laurea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Era il 29 aprile scorso quando la schermitriceVio con un reel Instagram chiedeva al ladro che le aveva rubato lo zaino di ridarle il computer dove aveva la tesi dio almeno di inviargliela in modo anonimo. La consegna non è avvenuta ma la campionessa, con la stessa grinta e determinazione che da sempre l’accompagnano sia nella vita che sulla pedana e con l’aiuto della sua amica Becky è riuscita a mettere a segno uno dei punti più importanti: riscrivere l’intera tesi, lavoro di un anno, in una sola notte. Con la tesi “The Rise and Rise of the Paralympic Media Coverage in Italy and Great Britain“, analisi di come l’interesse dei media riguardo il mondo paraolimpico è cresciuto in Italia e in Gran Bretagna, discussa presso la maggiore università americana italiana a Roma, la John Cabot University, Beatrice si èta. La ...