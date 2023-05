Per fortuna in Serie A non ci sono i playoff

E,converso, ci si stanca di aspettare Godot dopo che i mesi precedenti avevano alimentato attese vane. Il primo prospetto risponde al nome di Giacomo Bonaventura, interno - mezzala - ...E ci vuole'. Può provarci nel 2026 con Milano - Cortina. 'Mi piacerebbe esserci, ma vorrei ... Ma non devi mollare: è una lezionela vita'. Leggi anche Tennis, Paula Badosa conquista Roma (...il livello di piena del Misa, raggiunto poco fa, non ha creato esondazioni e adesso il livello del fiume è in calo. Preoccupa però la situazione nel resto del territorio regionale dove ...

Ma per fortuna che c'era il Gaber: Gioele Dix omaggia il Signor G TeatroeMusicaNews

Non disdegnando di approfittare del banchetto, i cinghiali hanno assaggiato alcune tartine e della frutta fresca, poi sono andati via uscendo dal ...Imperdibile offerta di Amazon su un accessorio sempre utile: una chiavetta USB 3.2 del marchio Kingston da 128GB a meno di 9 euro.