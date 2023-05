"Per divulgare in Rete il segreto è non volere ridurre tutto in 'pillole'. Bisogna approfondire"

(Di martedì 16 maggio 2023) Riccardo Dal Ferro (classe 1987) è diplomato al liceo classico-linguistico e laureato in filosofia presso UniPD. È autore, divulgatore culturale, filosofo e performer teatrale

Purtroppo sul mercato di prodotti che non aiutano gli allevatori e che si rivelano pericolosigli animali ce ne sono tanti. Noi di Badi Farm dal 1989 abbiamo iniziato al'importanza di ...... attraverso una mostra dedicata alla transizione ecologica, rappresenta un'occasione non solodare i giusti strumenti a coloro che sono imbarcaticontribuire aai visitatori i ...... alla scelta delle informazioni dae di quelle da omettere, alla spettacolarizzazione del ... ad aprire la cerimonia di assegnazione del Premiola prima volta sarà una conversazione a due ...

La giunta acquista un gazebo. Tour per ascoltare i cittadini e divulgare i progressi ilmessaggero.it

Riccardo Dal Ferro (classe 1987) è diplomato al liceo classico-linguistico e laureato in filosofia presso UniPD. È autore, divulgatore culturale, filosofo e performer teatrale ...Due candidature in comuni diversi con due schieramenti opposti. È la strana corsa di Ilaria Paolillo, dirigente del partito Animalista italiano che, in vista delle amministrative siciliane di domenica ...