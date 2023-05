Pensioni 2024 | verso l’addio a opzione donna vecchi requisiti e Quota 41?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 16 maggio 2023) Tanto il rammarico dei nostri lettori a seguito degli ultimi nostri articoli, ad essere maggiormente delusi dopo l’approvazione del DEF, documento di economia e finanze, e dopo le mozioni presentate e per la maggior parte respinte, risultano donne e lavoratori precoci. Entrambe le categorie si erano illuse, leggendo con attenzione il programma elettorale del Governo ora in carica, che la41 fosse alle porte così come la proroga data per certa di. Ora che le cose sono andate diversamente sono molti quelli che ci scrivono esausti. Riportiamo alcuni dei commenti pubblicabili, in tutti emerge astio nei confronti dell’attuale esecutivo, amarezza per aver nuovamente creduto a programmi non realizzati e sfiduciala prossima riforma previdenziale. La parola ai nostri ...