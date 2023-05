Pena morte | Nessuno tocchi Caino | seconda esecuzione in un mese a Singapore

(Di martedì 16 maggio 2023), 16 mag. (Adnkronos) – E’ prevista oggi al’impiccagione di un trentasettenne singaporiano di etnia malese condannato aper il traffico di 1,5kg di cannabis. L’avverrà all’interno della prigione di Changi alla mezzanotte di oggi, ora italiana. Lo rende noto. L’uomo, in carcere da sette anni, ha chiesto la riapertura del caso dopo aver ricevuto la notifica dila settimana scorsa. Secondo il prigioniero, le impronte digitali e il Dna presenti esclusivamente su una piccola parte del carico di droga potrebbero salvargli la vita, modificando la sentenza in ergastolo e fustigazione. A– ricorda la ong impegnata nell’abolizione delladi ...

... la procura di Roma acquisisce atti dal Vaticano 16 Maggio Zerottonove Amalfi, screening senologico gratuito lunedì 22 maggio 16 Maggio Attualitàdiin aumento: 81 persone in un giorno in ...La causa: aumenti in Iran e Arabia Saudita, dove ladiviene utilizzata come "strumento" per punire gli oppositori nelle mani delle autorita'. 16 maggio 2023ARTICOLO PRECEDENTE Pompei, rinvenuti due scheletri sotto un crollo di muro ARTICOLO SUCCESSIVOdiin aumento: 81 persone in un giorno in Arabia Saudita Ultime notizie Attualità Emanuela ...

Lo Stato uccide di più, pena di morte in aumento RaiNews

A Amnistia Internacional destacou a abolição total da pena de morte na Serra Leoa e República Centro-Africana, mas criticou a Guiné-Equatorial por ter acabado com medida apenas de forma parcial.Em 2022 a execução da pena de morte registou 52,5% em 20 países, o maior aumento em cinco anos. As execuções ocorrem sobretudo na China, no Médio Oriente e no norte de África.