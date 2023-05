Pena di morte in aumento | 81 persone in un giorno in Arabia Saudita

(Di martedì 16 maggio 2023) E’ agghiacciante il numero digiustiziate condiemerso nel rapporto di Amnesty International. Nell’ultimo anno sono883in almeno 20 Paesi. Con un incremento del 53% rispetto al 2021. Questo numero rappresenta il dato più elevato degli ultimi cinque anni. L’organizzazione sottolinea l’importanza di non rimanere indifferenti o inerti di fronte ai governi che ancora praticano ampiamente ladi. “È giunto il momento che gli Stati e le Nazioni Unite aumentino le pressioni nei confronti di chi si rende responsabile di queste clamorose violazioni dei diritti umani e assicurino garanzie internazionali“, ha chiesto la segretaria generale dell’organizzazione per i diritti umani Agnès Callamard. Lo scorso anno sono tornate le ...

Lo Stato uccide di più, pena di morte in aumento RaiNews

