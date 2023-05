Pena di morte | Amnesty International | oltre 880 esecuzioni nel 2022

(Di martedì 16 maggio 2023) In Iran sono salite da 314 nel 2021 a 576 nele sono triplicate in Arabia Saudita. L'aumento nel mondo è del 53% secondo l'associazione

E' quanto rende noto Amnesty International , nel suo consueto rapporto annuale sulladinel mondo, considerando le esecuzioni in 20 Stati e facendo registrare unaumento del 53% rispetto ...... 72 se si considerano 3 Paesi che condannano de facto l'omosessualità anche in assenza di leggi specifiche (Afghanistan, Iraq ed Egitto) è ancora criminalizzata e punita con ladio con il ......una vita difficile. L'episodio, insignificante in sé, dà conto di come ancora ci sia qualcuno ... più o meno dotato, sicuramente capriccioso, rovini la vita dei suoi simili 'di un commesso ...

Pena di morte, Amnesty: nel 2022 almeno 883 esecuzioni. Il record in Iran Corriere della Sera

Milano, 16 mag. Il numero di esecuzioni capitali nel 2022 ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni, con 883 persone giustiziate in 20… Leggi ...In Iran sono salite da 314 nel 2021 a 576 nel 2022 e sono triplicate in Arabia Saudita. L'aumento nel mondo è del 53% secondo l'associazione ...