Pedicini MET | “Scippano altri soldi al Sud per rimediare ai ritardi del Pnrr”

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un nuovo, ennesimo furto è pronto per essere perpetrato ai danni dei cittadini del Mezzogiorno d’Italia. Per ovviare all’assoluta incapacità di spesa delentro il 2026, il governo Meloni ha pensato bene di realizzare i progetti che rischiano di saltare utilizzando i fondi della Politica di Coesione. Parliamo di un tesoretto pari a 126 miliardi di euro, assegnato dall’Europa all’Italia, di cui il 75% è destinato alle regioni del Sud. Di questa somma, il 70% è stato ora congelato dal Governo italiano con l’idea di dirottarlo su progetti che erano invece a valere sui fondi del Piano di ripresa. L’ennesima scelta che impedirà ai territori del Mezzogiorno di ridurre il gap con il resto d’Europa”. Lo denuncia l’europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola, che sulla questione ...

"Ci sono tre anni di tempo per realizzarli - sottolinea- bastano e avanzano. Sarebbe il primo importante passo in direzione di una vera coesione e di una riduzione delle diseguaglianze, ..."Ci sono tre anni di tempo per realizzarli - sottolinea- bastano e avanzano. Sarebbe il primo importante passo in direzione di una vera coesione e di una riduzione delle diseguaglianze, ...Lo scrittore Pino Aprile: "O si rispetta la Costituzione o non resta che la secessione". Il costituzionalista Chieffi: "Dopo l'errore della riforma del titolo V, si sta compiendo un altro patto ...

Così l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, intervenendo in aula a Strasburgo. “Gli affitti degli alloggi – ha sottolineato ...L’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale in aula: “Politiche calmieranti su alloggi e trasporti e reddito studentesco” “L’Unione Europea ha il dovere di salvaguardare le liber ...