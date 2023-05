Pd tiene Brescia e punta su `modello Udine’ per ballottaggi

(Di martedì 16 maggio 2023) È un bilancio ancora difficile da decifrare, quello del centrosinistra al primo turno delle amministrative. Il Pd di Elly Schlein, alla prima vera prova elettorale, festeggia la vittoria acon Laura Castelletti - che raccoglie il testimone da Emilio Del Bono - e celebra anche la sempre più probabile conferma a di Gianguido D'Alberto a Teramo. Entusiasmo anche per il testa a testa a Vicenza, città `regno' del centrodestra dove Giacomo Possamai se la vedrà alo col candidato di Lega, Fi e Fdi. Le cose però non vanno bene a Pisa, città che il centrodestra aveva espugnato nel 2018 e che il Pd contava di recuperare e dove, invece, il candidato di Lega, Fi e Fdi potrebbe vincere di nuovo già al primo turno. Negativo il risultato di Latina, dove il centrodestra stravince al primo turno dopo anni di amministrazione del centrosinistra.E anche ...

il centrodestra,anche il centrosinistra. L'atteso risultato delle elezioni Comunali appare, per ora, più ... ma alcuni punti fermi ci sono già: daa Latina , ad esempio. ( TUTTI I ...Alle amministrative il centro - sinistraanche se a volte paga il 'tutti contro tutti'. 'Grandissimo risultato a. In una città dove la destra ha sparato sciocchezze per settimane, arrivando a chiudere la campagna elettorale con ...Matteo Salvini ha fatto i complimenti al candidato sindaco di centrodestra a, Fabio Rolfi, e a tutta la squadra 'per l'impegno e la campagna elettorale nonostante la sconfitta'. Salvinia sottolineare che, da vicepremier e ministro, sarà al fianco di tutti i ...

Il Pd è l'asse portante dello schieramento di centrosinistra: a sera, dal Nazareno, ci tengono a sottolineare questo dato. Così come spingono sull'"effetto Elly" che continua in una tornata elettorale ...