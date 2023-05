‘Passaggio generazionale’ | incontri itineranti della Manifattura

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ programmato per il 18 maggio con inizio alle ore 15.00 il sesto incontro itineranteSezione, Impiantistica e Meccatronica focalizzato sul tema “Passaggi Generazionali” presso l’azienda I.ME.VA. spa nella zona ASI di Ponte Valentino a Benevento. L’iniziativa mira a rafforzare la rete delle imprese appartenenti al network confindustriale favorendo la conoscenza e sugellando i legame delle stesse attraverso l’approfondimento di tematiche prioritarie per lo sviluppo. Il Passaggio generazionale è un argomento cruciale nel processo evolutivo di un’azienda e sono sempre più numerose le realtà imprenditoriali che si trovano ad affrontare questa trasformazione. Approfondire la tematica consente di apprendere i tasselli fondamentali per una pianificazione equilibrata del passaggio generazionale sia da un punto ...

Durante i lavori assembleari, i dirigenti di Confcooperative Alpe Adria hanno anche espresso preoccupazione per il "" delle compagini sociali, visto che solo il 7,8 per cento ...... che tecnicamente è una serie tv e in sala, prima delsulla Rai, è stato visto da pochi. ...svisceratamente Il Sol dell'Avvenire lo ha considerato un film a fortissima impronta, ...Una sorta di staffetta, quella andata in scena allo Scarpellini, dove per un giorno ...i ragazzi di tutte le generazioni e il diploma rappresenta una specie di rito di, traccia ...