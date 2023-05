Passaggi da Azione a Iv | Calenda accusa Renzi | Ho sbagliato io a fidarmi

(Di martedì 16 maggio 2023) I due partiti che hanno animato la nascita del cosiddetto Terzo polo,di Carloe Italia Viva di Matteonon sono mai stati così lontani. Così come i loro leader. L'ex premier oggi ha presentato ufficialmente l'approdo al suo partito della deputata Naike Gruppioni e la consigliera regionale emiliana Giulia Pigoni. Quando la notizia ha iniziato a circolare ed è stata confermata dalle dirette interessate,non ha esitato a parlare di "scippo". In serata, ospite di Dimartedì su La7, ha rincarato la dose: "Mentre stavo in giro per prendere voti alle amministrative anche per loro,è andato da una parlamentare di, nemmeno iscritta ad, e l'ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede di andare insieme ...

Naike Gruppioni e Giulia Pigoni lasciano Azione e aderiscono a Italia Viva Il Riformista

Passaggio non secondario, anche in vista delle Europee, dove Renzi afferma che "non ci sono esigenze personali per far morire il progetto". "Calenda - ha concluso - faccia quello che vuole. Nessuna ...Un mese fa, quando il divorzio era a un passo, l'ex ministra della Famiglia di Azione Elena Bonetti si era lanciata in un ultimo, eroico tentativo di mediazione: «L'amore ...