(Di martedì 16 maggio 2023) Parole durissime che dimostrano come da parte della Francia non c'è nessuna voglia di legittimare direttamente o indirettamente la barbarie di Putin. La Francia ha diffuso una nota diplomatica sull'...

... Caterina Colonna, questi atti inaccettabili costituiscono crimini di guerra e non possono restare impuniti', ha aggiunto il ministero degli Esteri di, 'La Francia continuerà a fornire ...Una bottaper il morale di Matteo, che ha dovuto saltare diversi appuntamenti importanti ...risicato per poter pensare di recuperare pienamente la forma fisica ed essere competitivo a. ...... una eroica al Tour attraversando la foresta di Arenberg teatro della- Roubaix e indossando ... Una salita nonma la sua lunghezza logora e sarà importante continuare ad alimentarsi per ...

Parigi durissima dopo il bombardamento russo di Kiev: “Crimini che non rimarranno impuniti” Globalist.it

La Francia ha diffuso una nota diplomatica sull'attacco notturno a Kiev, descrivendo come "crimini di guerra" che "non possono rimanere impuniti" i raid contro obiettivi civili.Nel nuovo romanzo al centro le fucilazioni per reati militari, spesso dopo processi sommari, durante la Prima guerra mondiale. Quasi un giallo in cui si riconosce una traccia autobiografica ...