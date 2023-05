(Di martedì 16 maggio 2023)-Milan è alle porte, Pierluigiha commentato in questo modo la partita di Champions League su Tutti Convocati. FAVORITI – Pierluigiavverte l’: «Statisticamente il 70% delle volte vince la favorita, i derby non lo vincono le sfavorite. Chiaramente il 2-0 complica le cose, non penso però ci sia distanza clamorosa. L’sta bene, ma. Penso che il Milan sia sfavorito, ma può mischiare le carte in qualsiasi momento. I nerazzurri non hanno dato ildel KO all’andata e potrebbero pagare questo. Qui la distanza c’è, ma ci può essere anche un episodio che destabilizza le sicurezze dell’. Il 2-0 è stato pieno, Inzaghi e i suoi lo hanno meritato e potevano chiuderla».-News - Ultime notizie e ...

Sul palco insieme agli "Autogol" el conduttore Pierluigi, i due ex giocatori hanno raccontato ... Il Milan ha una rosa più limitata dell'". Di Biagio Il centrocampista ex Roma e...chiede al Mancio di martedì sera, gara di ritorno della semifinale di Champions- Milan. 'Un quarto d'ora in campo lo farei anche io dai, in fondo è una partita incredibile. Non so se ...... inaugurato oggi con la conduzione di Pierluigi. Presenti il presidente del Torino ed Rcs ... Un commento anche sull'aspetto campo: 'La crescita die Milan deve andare di pari passo con la ...

Pardo: «Inter non ha sferrato il colpo del KO, quindi attenzione» Inter-News.it

Ricordiamoci che il Milan è la squadra Campione d’Italia. PARADOSSO – A Pierluigi Pardo non piace il modo in cui viene giudicato Simone Inzaghi. Sono d’accordo che in valore assoluto l’Inter sia più f ...Precisando vencer para não se afastar da zona de classificação da Divisão de Acesso, o Inter-SM enfrentou a equipe do Santa Cruz, no Estádio dos Plátanos, na tarde deste domingo. O time comandado pelo ...