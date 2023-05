(Di martedì 16 maggio 2023)ha parlato di Inter-Milan concentrandosi anche sulla polemica della vigilia con le parole mai pronunciate dasulla designazione di. Poi dice la sua su una scelta diTENSIONE ? Christiansi esprime in merito al Derby: «Ho vissuto Milano e il centro. I milanisti ci credono e gli interisti sono molto in ansia perché Istanbul è dietro l’angolo. Sarà una partita bellissima che può regalarci tante sorprese. Leao è il giocatore che accende la luce, uno dei pochi a cambiare ritmo. È il giocatore più importante del Milan e si aggrappa a lui stasera.dà unfacendo giocare Messias, la prima mezz’ora è fondamentale per il Milan.non ha detto niente su, è stato il giornalista a ...

... a Milano, va in scena l'euroderby tra i nerazzurri di Simonee i rossoneri di Stefano ... Su Mediaset Infinit y prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian, Massimo ...... a Milano , va in scena l'euroderby tra i nerazzurri di Simonee i rossoneri di Stefano ... Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian, Massimo ...... a Milano, va in scena l'euroderby tra i nerazzurri di Simonee i rossoneri di Stefano ... Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian, Massimo ...

Panucci: «Inzaghi-Turpin Fa tutto il giornalista! Segnale da Pioli» Inter-News.it

Oggi, martedì 16 maggio, alle 21, ci aspetta il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League Inter-Milan che verrà trasmessa in diretta tv.Sport Mediaset, Champions 2022/23 | Semifinale Ritorrno Palinsesto Telecronisti (Inter - Milan Canale 5), Martedì 16 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale ...