Panini Comics al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023

(Di martedì 16 maggio 2023)arriva aldeldi, di scena da giovedì 18 a lunedì 22 maggio, con un’area dedicata e una proposta di anteprime e nuovi titoli delle sue linee editoriali. Inoltre, nei giorni del, saranno tanti gli appuntamenti in calendario pensati per condividere momenti con gli autori più apprezzati, grazie ad incontri in area signing e conferenze speciali. Tra i titoli presentati a, il ritorno di uno dei manga più amati di sempre: Hunter X Hunter 37, atteso nuovo capitolo del lavoro del maestro Yoshihiro Togashi. Il volume sarà disponibile anche in una versione da collezione con copertina variant. Non mancano nuovi titoli, tutti da scoprire, come il primo volume di Evol di Atsushi Kaneko (Soil): un manga ...

Tra questi,sta portando in Italia la vasta produzione realizzata da pubblicata in USA da BOOM! Studios . Come Dune: Racconti di Arrakeen , volume che contiene due one shot dedicati ad ...Comunicato stampaAL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2023 Anteprime, novità, firmacopie e attese conferenze con ospiti specialiarriva al Salone Internazionale del Libro di ...È in arrivo a luglio perla nuova, prestigiosa edizione di Silver Surfer: Il buio oltre le stelle , l'opera cosmica di straordinaria bellezza scritta da Ron Marz e illustrata da Claudio Castellini, uno dei più ...

Panini Comics ha annunciato i nuovi fumetti di Marvel Comics che pubblicherà in Italia a luglio, con anticipazioni per i mesi successivi.Dopo la pubblicazione in albetti mensili Panini Comics raccoglie la miniserie Batman: Reptilian in un volume DC Black Label Complete Collection. Nata come un progetto di Garth Ennis da realizzare ...