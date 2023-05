Panico all’Isola Dei Famosi | Naufraga Sviene in Diretta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 16 maggio 2023) Momenti di paura durante la diretta dell’Isola dei. Una naufrago non ha retto ed è svenuta gettando l’inviato nel. Ecco nel dettaglio chi è svenuto e cosa è successodei. #isola Corinne Clery è svenuta in diretta durante la quinta puntata de L’Isola dei. Il fatto è accaduto quando è stata proposta una prova complicata di coraggio per trovare tre chiavi in grado di aprire un baule misterioso, insieme a Pamela Camassa e Paolo Noise. Mentre gli altri due naufraghi si sono recati alla postazione tranquillamente, Corinne si è subito ribellata. Pamela ha tentato di portare con sé la sua compagna d’avventura, ma questa era spaventata all’idea di vedere o stare vicina a dei serpenti. In realtà, non erano stati questi gli animali posizionati dentro una scatola, bensì alcune ...