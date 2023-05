Pallanuoto | la Pro Recco batte Brescia nella gara-1 di Finale Scudetto

(Di martedì 16 maggio 2023) Primo capitolo della saga: è andata in scena oggi in Liguria-1 dellatra Proe AN, la sfida più attesa come ogni annoSerie A1 dimaschile. Rispettato il fattore campo con i campioni d’Italia e d’Europa che, nonostante una sofferenza annunciata, escono alla distanza e si impongono per 7-3. Come previsto match davvero equilibrato, nel quale la tensione e le difese l’hanno fatta da padrone. Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti portano avanti i padroni di casa nel primo quarto con Edoardo Di Somma che accorcia le distanze, mentre nel secondo quarto parziale in favore degli ospiti con Vincenzo Renzuto Iodice che trova il pari. Terzo quarto in favore delche si porta avanti con le reti di ...

Una sfida eterna, ormai nella storia dellaitaliana ed europea che però - gli albi d'oro ... Trofeo nazionale che anche in questo 2023Recco è riuscita ad aggiudicarsi contro l'Ortigia ...... partono i play off: l'Entella in attesa, A1M: ancora Recco - Brescia per la finale ScudettoRecco punta oggi alla finale ScudettoNoi abbiamo qualcosa in più a livello di qualità ed esperienza, loro una panchina meno profonda ed è per questo che bisogna provare a stancarli' analizza Aleksandar Ivovic, capitano dellaRecco ...

Pallanuoto, finale scudetto A1 2023: in gara-1 vince la Pro Recco per 7-3 sull'AN Brescia OA Sport

Primo capitolo della saga: è andata in scena oggi in Liguria gara-1 della finale scudetto tra Pro Recco e AN Brescia, la sfida più attesa come ogni anno nella Serie A1 di pallanuoto maschile. Rispetta ...Gara in perfetto equilibrio sino alla fine del secondo quarto, poi Brescia non ha più segnato. Clima molto caldo dentro e fuori dalla vasca, sabato gara 2 a Mompiano: se Recco fa il bis, mantiene il t ...