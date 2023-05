Pallanuoto | finale Scudetto A1 maschile | la Pro Recco conquista gara 1 | Brescia ko 7-3

(Di martedì 16 maggio 2023)1 delladella A1diè stata vinta dalla Pro, capace di superare con il punteggio di 7-3 (parziali: 2-1, 0-1, 2-1, 3-0). Match particolarmente equilibrato e caratterizzato da tanti contatti, in cui si è segnato prevalentemente su rigore e in superiorità numerica. A fare la differenza è stato quindi il quarto tempo, in cui i campioni d’Italia sono saliti in cattedra ed hanno stacco gli avversari. Decisivo Di Fulvio, miglior marcatore con due gol. Appuntamento a sabato 20 maggio alle ore 18:45 per2. SportFace.

Poca, tanta lotta, troppo nervosismo. Ladellacomincia così, ma forse c'era da aspettarselo: 'Non so quanto si sia divertito il pubblico' ammette l'azzurro Andrea Fondelli ai microfoni di RaiSport, dopo il 7 - 3 con cui la ...Il tabellino Campionato dimaschile di Serie A1 -3°/4° posto - gara 1 Circolo Canottieri Ortigia - Telimar 16 - 9 CC Ortigia: Tempesti, Cassia 2, Carnesecchi 1, Condemi A. 1, Di ...Va all'Ortigia la gara 1 dellaper il terzo posto del campionato di Serie A1 dicontro il Telimar. Alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa i padroni di casa si impongono per 16 - 9 mettendo in evidenza ...

Primo capitolo della saga: è andata in scena oggi in Liguria gara-1 della finale scudetto tra Pro Recco e AN Brescia, la sfida più attesa come ogni anno nella Serie A1 di pallanuoto maschile. Rispetta ...