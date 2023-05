Pallamano femminile | Serie A Playoffs | Salerno si conferma contro Erice e vince il titolo

(Di martedì 16 maggio 2023) Jomisiin gara-3 eedlo scudetto dopo un nuovo spettacolare duello. Le campane, a segno anche nella regular season, festeggiano davanti al proprio pubblico dopo aver primeggiato per 35 a 30la temibile realtà siciliana. Nono scudetto nella storia del club che dal 2010 ad oggi è sempre stato tra i migliori del Bel Paese. Sale infatti a 22 la quota dei trofei conquistati in pochissimi anni se consideriamo le affermazioni in campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Le ragazze di Francesco Ancona hanno disputato un match perfetto e dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo hanno saputorsi nella seconda frazione. Pina Napoletano, la giocatrice in attività piùnte della ...

Salerno. Salerno torna sul tetto d'Italia della pallamano grazie alla Jomi. La società di patron Mario Pisapia batte 35 - 30 Erice nella gara 3 della finale scudetto e si cuce per la nona volta nella sua storia il tricolore sul petto.

Jomi Salerno si conferma in gara-3 e vince ed vince lo scudetto dopo un nuovo spettacolare duello contro Erice. Le campane, a segno anche nella regular season, festeggiano davanti al proprio pubblico ...Si è chiuso con una sconfitta (35-24) sul campo della Polisportiva Gaeta il campionato della Pallamano Benevento, già aritmeticamente certa del secondo posto. La sfida non metteva in palio obiettivi d ...