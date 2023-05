Pallamano Benevento | il campionato si chiude con una sconfitta esterna

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con una(35-24) sul campo della Polisportiva Gaeta ildella, già aritmeticamente certa del secondo posto. La sfida non metteva in palio obiettivi di classifica, in quanto anche i laziali erano ormai sicuri della prima posizione. I giallorossi hanno retto l’urto per una frazione di gioco, arrivando all’intervallo sul -4, ma sono poi scomparsi dal campo nella ripresa. “Abbiamo giocato un buon primo tempo e un pessimo secondo. Prima della gara avevo detto ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto vederli giocare col sorriso, liberi dalle ansie di dover fare risultato a tutti i costi. Questo però è successo solo nella prima mezz’ora, non posso essere contento della prestazione”, ha dichiarato mister Andrea Sangiuolo. L’ultima parte della stagione ...

