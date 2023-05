Palermo-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Scontro che deciderà il destino delle due squadre: playoff oer i rosanero e retrocessione per i lombardi.si giocherà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.: LE(3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcerau, Marconi, Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala, Soleri, Tutino. All. Corini(4-3-1-2): Andrenacci, Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard, Bisoli, Labojko, Bjiorkegren, Adryan, Aye, Rodriguez Delgado. All. GastaldelloIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn venerdì 19 maggio 2023 alle ore ...

h. 20.30 MARESCA GIALLATINI - PRETI IV: MONALDI VAR: GHERSINI (ON - SITE STADIO "RENZO BARBERA") AVAR: TOLFO (ON - SITE STADIO "RENZO BARBERA") PARMA " VENEZIA ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sarà Fabio Maresca l'uomo incaricato di arbitrare il match traall'ultima giornata del campionato di Serie B. Maresca ha già arbitrato i rosanero in tre occasioni: due di queste risalgono alla Serie A e precisamente alle stagioni 2014 (- ...... a Novara 174 euro ad Ascoli Piceno 181 euro a Macerata 182 euro a Pordenone 186 euro a187 ...442 euro a Bari per 401 euro a Cagliari per 395 euro a Milano per 338 euro a Venezia e a...

Serie B Palermo-Brescia, le previsioni meteo ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Reggina-Ascoli, arbitra l'internazionale Fabbri. In equilibrio i 3 precedenti con il Picchio - picenotime.it - IT ...La Lega B ha reso nota la designazione arbitrale per la 38esima ed ultima giornata di campionato. Palermo-Brescia, che andrà in scena venerdì 19 maggio alle ore 20:30, sarà diretta dall’arbitro Maresc ...