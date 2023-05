Palazzo Mosti | approvato dalla Giunta il programma triennale dei lavori pubblici

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLacomunale, presieduta questa mattina dal vicesindaco Francesco De Pierro, su proposta dell’assessore aiPubblico Mario Pasquariello ha proceduto all’approvazione deldei2023/2025. Nellazione relativa all’anno 2023 sono state inserite le seguenti opere: – Adeguamento immobili ex scuola Sannio (450.000,00 euro) – Mobilità sostenibile terminal bus extraurbani (2.800.000,00 euro) – Piazza Risorgimento-Area ex Collegio La Salle (3.000.000,00 euro) – Ponte Epitaffio (250.000,00 euro) – Sistema depurativo della città di Benevento (10.000.000,00 euro) – Riqualificazione impianti sportivi Ferrovia (1.600.000,00 euro) – Riqualificazione impianto sportivo via Salvemini (375.841,21euro) – ...

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella riceverà, mercoledì alle 11 a, la presidente e il direttore del Conservatorio 'Nicola Sala' e i giovani della comunità cinese. 'Dopo l'increscioso episodio di violenza giovanile avvenuta a piazza Piano di Corte - ...Mercoledì prossimo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella , riceverà ala presidente e il direttore del conservatorio 'Nicola Sala' insieme ai giovani della comunità cinese. L'incontro è stato calendarizzato in seguito all'episodio, avvenuto venerdì notte a ...Benevento . l sindaco di Benevento Clemente Mastella riceverà, mercoledì alle 11 a, la presidente e il direttore del Conservatorio 'Nicola Sala' e i giovani della comunità cinese. 'Dopo l'increscioso episodio di violenza giovanile avvenuta a piazza Piano di Corte - ...

Palazzo Mosti, il 22 maggio una nuova seduta del Consiglio comunale Realtà Sannita

VENEZIA - Un ritorno per Venezia, in tutti i sensi. Bulgari - maison di alta gioielleria del gruppo Lvmh di Bernard Arnaud, ma con radici ben piantate in Italia - è il marchio che ...“Ha sicuramente una valenza costruttiva il PLUS (Piattaforma Logistica Ufita-Sannio), l’accordo per un fronte comune operativo sottoscritto nei giorni scorsi a Palazzo Mosti, per mettere la parola ...