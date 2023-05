Pagelle Inter-Milan 1-0 | voti Champions League

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEOnana: 6,5. Decisivo dopo dieci minuti quando blocca in tuffo il destro da posizione ravvicinata di Brahim Diaz, per il resto è di fatto ordinaria amministrazione. Darmian: 6. Prestazione ordinata quella dell’ex Parma e Manchester United, ormai primo nelle gerarchie di Inzaghi come terzo di destra della linea a tre di difesa, fatica soltanto fisiologicamente a contenere le sfuriate di Leao. Acerbi: 6,5. Coordina la linea difensiva con leadership e personalità rendendosi protagonista di una prova priva di particolari sbavature. Si fa vedere anche in avanti al 70? con un sinistro dal limite, murato da Tomori. Bastoni: 6. Serata senza straordinari per il classe 1999 con ilche cercando di sfruttare al meglio la catena Hernandez-Leao scende meno dalla sua parte. Dumfries: 6,5. Spinge con costanza sulla ...