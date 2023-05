Pagelle Inter-Milan 1-0 | Kalulu | grosso errore Brahim Diaz | che confusione

Giroud 5 : tristemente isolato tra i tre difensori dell': cerca di lottare ma non trova quasi mai il pallone. E per un attaccante è una grave mancanza. All. Pioli 4,5 : punto tutto sulla ...4 Onana 7,5: L'arbitro fa correre su un'azione viziata dal fallo di Hernandez su Barella e lui deve volare a sventare la conclusione di Brahim Diaz dall'altezza del dischetto di rigore. La parata ...7 Onana Gran parata sul rigore in movimento di Diaz. 6.5 Darmian I suoi errori sono rari come il Gronchi rosa. Ne fa uno solo, San Siro si stupisce. 7 Acerbi Solido come i vecchi fuoristrada ...

Bravo ad anticipare il tiro di Diaz, l’unico vero pericolo dopo un’uscita fuori misura. La beffa atroce subita con l’Ajax nel 2019 dal Tottenham è dimenticata: stavolta atterra morbidamente in finale.Non la migliore prestazione dell'Inter ma per battere il Milan basta un ottimo Dzeko, l'attenta difesa ed il solito, midiciale Lautaro Martinez. Il Milan crea qualche buona occasione ma è poco preciso ...