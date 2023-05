Padre Contini spiega la sua battaglia | “Il frate che mi violentò mandato in un posto pieno di bambini”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo la sconvolgente confessione nella chat dei suoi fedeli,Paolo, il sacerdote sardo che ha denunciato di aver subito abusi sessuali, non si ferma più. Chiede giustizia e chiede che la verità sia ripristinata. E ha dunque deciso di impugnare il decreto di archiviazione sulle violenze sessuali in seminario che ha denunciato di aver subito quando aveva 14 anni, chiedendo un nuovo processo. A incastrare il religioso che ha abusato di lui, e che oggi è libero e presta servizio a Tempio Pausania, diversi screenshot di messaggi arrivati al suo cellulare su Whatsapp due anni fa. Sono le prove chePaoloha consegnato nelle mani del vescovo di Oristano e che ha messo in moto la macchina giudiziaria ecclesiastica. LEGGI ANCHE Preti pedofili a Prato: abusi tra i "Discepoli dell'Annunciazione". ...