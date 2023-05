Ostello a fuoco | almeno 6 morti sorpresi nel sonno | Mi sono salvato lanciandomi dal terzo piano

(Di martedì 16 maggio 2023)sei personemorte in un violento incendio che ha devastato il Loafers Lodge, un notodi Wellington, in Nuova Zelanda: i vigili delhanno detto ai media neozelandesi che il bilancio delle vittime potrebbe però salire fino a 10. L'incendio è divampato nel cuore della...

sei le vittime ma l'può ospitare fino a 92 persone e le ricerche sono ancora in atto. Sono 52 le persone che sono invece riuscite a fuggire dalle fiamme. Un video mostra i Vigili del...Almeno sei persone sono morte in un violento incendio in un hotel -a Wellington, in Nuova Zelanda, ma i vigili delhanno detto ai media neozelandesi che 30 persone sarebbero ancora disperse. Lo ha detto il primo ministro Chris Hipkins. L'incendio è ...

Un enorme incendio è scoppiato in un ostello a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo il giornale Araldo della Nuova Zelanda Almeno sei persone sono morte.Va a fuoco un ostello di 92 stanze nella capitale neozelandese. Ospiti in fuga nella notte, pompieri ancora al lavoro tra le macerie, 52 persone messe in salvo ...