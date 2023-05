(Di martedì 16 maggio 2023) La fascia diè stataal di fuori del nostro Sistema Solare, utilizzando una serie coordinata di 39 antenne radio dalle Hawaii alla Germania per ottenere immagini ad alta risoluzione.

Le particelle deviate dal campo magnetico verso i poli generano aurore quando interagiscono con l'atmosfera e il team di Kao ha anche ottenuto la prima immagine in grado di distinguere tra la ...Per la mancanza di anidride carbonica (sotto forma di ghiaccio secco) si ipotizza che la cometa ne avesse ma che l'abbia persa nel corso del tempo oppure che la sua formazione sia legata a una ...

Osservata la prima cintura di radiazioni extrasolare Alive Universe Today

Recentemente gli astronomi sono rimasti sconcertati da quella che è stata definita come 'la più grande esplosione cosmica mai vista'.Dopo essere stata segnalato per la prima volta nel 2020 il fenomeno è continuato per anni ed è due miliardi di volte più luminoso del sole ...