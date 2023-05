“Osimhen con me al Milan” | tifosi spiazzati in diretta | avete sentito?

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ex tecnico del, Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. L’ex rossonero si è soffermato, tra le varie cose, su Victor, calciatore che prenderebbe volentieri nel caso in cui fosse ancora in attività. L’intervista Di seguito, le parole rilasciate dal tecnico nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica: Ero convinto che Spalletti facesse bene, le risposte sono state positive. Giuntoli? Io avevo Braida che mi consigliava giocatori per ile gli credevo senza dar retta agli altri. Giuntoli è stato bravo a scovare giocatori e credo che possa essere una perdita importante per il Napoli. A Napoli è molto difficile ripetersi soprattutto se continueranno a far festa per i prossimi sei mesi (scherza ndr.). A Napoli e Roma è difficile ...

acquistando giocatori come Kim e Kvaratskhelia che si sono aggiunti ai varie Lobotka e hanno portato gli azzurri a un titolo storico. Ma anche a un risultato economico importantissimo. Se andasse via, per esempio, il Napoli non prenderebbe calciatori da 10 milioni di euro di ... i Frattesi, i Koopmeiners : spesa importante sui cartellini e stipendi ancora contenuti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intenzionato a trattenere Victor Osimhen. Lo scrive 'Il Mattino' oggi in edicola: solo un'offerta da 160 milioni di euro - si legge - può cambiare le ...Christian Vieri, ex calciatore, oggi protagonista della Bobo Tv su Twitch, ha parlato del bomber nigeriano del Napoli.