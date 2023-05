Osimhen | addio Napoli? L’indizio fa tremare i tifosi

Leggi su serieanews

(Di martedì 16 maggio 2023) Il futuro di Victorè uno dei principali punti interrogativi per ildella prossima stagione:sul possibileUna domenica da dimenticare per ilcampione d’Italia, che è incappato in una delle peggiori prestazioni stagionali, venendo sconfitto dal Monza. Ko ininfluente, ovviamente, per gli azzurri, ma di sicuro giocatori e allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.