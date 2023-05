Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 17 Maggio 2023 | Leone fantasioso

Leggi su zon

(Di martedì 16 maggio 2023) L’diFox per oggi,17Ariete Non avere timore di confidare un tuo problema. In amore avresti bisogno dire comprensione e chiarezza. Toro In coppia rischi di tornare a discutere come un tempo: e invece l’amore ha bisogno dire fiducia Gemelli Confusione nel lavoro. Periodo conflittuale, ma non negativo. Incontri piacevoli in vista. Cancro Finisce la “Fase no”: ora con calma puoi realizzare quello che e successo. La ragione aiuta.Cerca di tenere separata la realtà dalla fantasia. In amore ci sono conferme in arrivo. Vergine Più amici avrai attorno oggi e più sereno sarà il giorno. Preparati a novità importanti a breve. Bilancia Torna una certa serenità in serata. Periodo carico di ...