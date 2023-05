Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi | Cort vince in fuga a Viareggio | terzo Alessandro De Marchi

(Di martedì 16 maggio 2023) Esulta di nuovo laal. Al rientro dopo il giorno di riposo, è MagnusNielsen (EF Education-Easypost) a portarsi a casa la decima frazione, la Scandiano-, entrando dunque nel novero dei corridorinti in ogni Grandein una giornata caratterizzata da numerosi ritiri, prima e durante la. Il danese è stato bravissimo a rientrare sui primi fuggitivi di giornata, Derek Gee (Israel-Premier Tech) eDe(Jayco-AlUla), assieme a Davide Bais (Eolo-Kometa), rialzatosi poi dopo il primo GPM del Passo delle Radici. Lapoi è sfuggita al controllo del gruppo, condizionato da tante cadute.Nielsen ha atteso ...

... lo ha aggredito violentementeAmiens, nel Nord del Paese. L'... Bush, ecco i casi più noti L'ultimo indi tempo è lo ... All'in piazza a Massa per un evento elettorale, l'ex premier ha ......della manifestazione sportiva competitiva denominata "106° Giro'...sportiva competitiva denominata "106° Giro'Italia" cona ... i veicoli delle forze dell'e i mezzi di soccorso in largo ...La storia'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata, nel bene e nel male, tra le più ... l'ultimo confronto sfociato in una furiosa lite indi tempo tra Ida e Riccardo, lo scorso ...