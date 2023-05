Oppenheimer | Christopher Nolan ha ingaggiato veri scienziati come comparse Dovevo restare fedele alla storia

È stato davvero divertente da ascoltare."Nolan presenta il suo film sulla "'persona più importante mai vissuta" al CinemaConNolan, il perfezionista Parlando del ...Murphy sarebbe anche apparso in una serie di altri film diNolan , tra cui Inception , Dunkirk e l'imminente, dove reciterà nei panni dello scienziato protagonista. - ...è il recente lungometraggio diretto e scritto daNolan (Inception, Dunkirk) che torna sul grande schermo dopo Tenet ...

Oppenheimer: Christopher Nolan ha voluto veri scienziati come ... BadTaste.it Cinema

Christopher Nolan ha rivelato di aver usato un sacco di veri scienziati come comparse in Oppenheimer per 'restare fedele alla storia', il film arriverà nei cinema il 23 agosto.Christopher Nolan ha recentemente definito l'audizione di Cillian Murphyper Batman Begins una delle migliori che abbia mai visto.