Ondata di maltempo nelle Marche e in Emilia-Romagna

(Di martedì 16 maggio 2023) Piogge abbondanti e allagamenti, come era stato preannunciato ieri, stanno interessando lee l’. Per quanto riguarda l’evoluzione meteo, nella giornata di oggi si confermano le previsioni: dopo una temporanea attenuazione sulle pianure, stanno riprendendo le piogge, anche con rovesci temporaleschi in. Massima attenzione sia per le piene dei fiumi che per le frane. Piogge abbondanti e allagamenti, come era stato preannunciato ieri, stanno interessando lee l’Nel frattempo, è stata emessa una nuova allerta meteo per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 maggio: codice rosso per, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggioe Parma, pianura bolognese, e modenese, ...

in seguito all'di. L'attenzione è puntata sul fiume Misa. 'La piena del fiume sta transitando a Bettolelle - si legge su Facebook - e si attende il passaggio in centro tra circa 40 ...Allerta meteo nelle Marche, dove una fortedicon pioggia e vento ha violentemente la provincia di Pesaro e Urbino. Nelle Marche fa paura il fiume Misa. Sindaco di Senigallia: "Salite ai piani alti" E' allerta in Emilia Romagna e Marche colpite da una violentadi. A Riccione "la grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune. I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città ...

Nuova ondata di maltempo, la Romagna trema: tutte le notizie in diretta RavennaToday

Auto bloccate nei sottopassi a Riccione, due disabili salvati in extremis con i gommoni. Nelle Marche fa paura il fiume Misa. Sindaco di Senigallia: "Salite ai piani alti" ...Fine del maltempo e ondata di caldo in arrivo ma purtroppo non subito: fino al 23 maggio non ci sono novità immediate ...