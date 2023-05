Onana | «Inter | non c’è nessun vantaggio! Va vinta oggi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)sarà titolare nel decisivo derby-Milan di Champions League, col ritorno delle semifinali che partirà alle ore 21. ATV il portiere ha parlato di cosa servirà per completare l’opera qualificazione. PASSO DA COMPIERE – Andrépresenta-Milan: «Sto molto bene, sono tranquillo e concentrato. Sappiamo dell’importanza di questa partita, tutti i giocatori si allenano per giocare questo tipo di partite. Ci siamo allenati, per cuidovrà essere una grande partita. Come contrastare il loro gioco offensivo? Essere noi stessi. Abbiamo giocato tante volte contro di loro, siamo fiduciosi della nostra difesa. Abbiamo vinto anche a Riyad, ci siamo preparati bene. Non c’èvantaggio, è una partita molto difficile. Dobbiamo prepararla e vincerla, ...