Omicidio di Stefania Rota | il cugino in carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere

(Di martedì 16 maggio 2023) DELITTO. Ivano Perico, in cella con l’accusa di aver ucciso la cugina, è comparso davanti al gip nella mattinata di martedì 16 maggio per l’interrogatorio di garanzia e ha scelto di nonalle domande.

...della Sezione operativa di Bergamo con l'accusa di aver ucciso la cuginaRota, 62 anni, a Mapello. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per di...... un dupliceche sconvolse la Napoli del 1590. Dal castello di Gesualdo Carlo Gesualdo si ... Irpinia (Avellino): Amarano, Barbot, Borgodangelo, Cantina del Barone, Cantine Dell'Angelo, ...Ed è proprio in quelle pagine che, nei giorni precedenti alla tragedia,aveva scritto una ...Le "bugie" di Ivan Dall'ipotesi di una morte per cause naturali (un malore) a quella di un...

Ivano Perico confessa l'omicidio della cugina Stefania Rota, ma non spiega il movente: Sono stato io Fanpage.it

Bergamo – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ivano Perico, 61 anni, arrestato sabato dai carabinieri di Bergamo con l'accusa di aver ucciso la cugina Stefania Rota, 62 anni, a Mapello. L'uom ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ivano Perico, 61 anni, arrestato sabato dai carabinieri della Sezione operativa di Bergamo con l'accusa di aver ucciso la cugina Stefania Rota, 62 anni, a ...