Ogni 7 secondi muore un neonato o una donna incinta | il report delle Nazioni Unite

(Di martedì 16 maggio 2023) Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità(OMS),si verificherebbe la morte di uno di una. Negli ultimi otto anni non ci sono stati progressi globali nella riduzionemorti di donne incinte o bambini, a causa della diminuzione degli investimenti nel campo della salute materna e neonatale. La nuova pubblicazione è stata lanciata in occasione di un’importante conferenza globale a Città del Capo, in Sudafrica. Il rapporto mostra che i progressi nel miglioramento della sopravvivenza sono rimasti fermi dal 2015. Si sono riscontrate circa 290.000 morti materne all’anno, 1,9 milioni di bambini nati morti e 2,3 milioni di neonati morti durante il primo ...

... la parata (con la possibilità anche di parry), schivata (con la quale saremo invulnerabili per pochissimi), un'abilità speciale per la spada e due abilità support per l'IA.abilità avrà ...... Pioli disse che "ci sono sempre delle ragioni tattiche dietropartita che non vinciamo, ... e invece a Leão occorrono quattroe cinque tocchi di palla per deformare la dimensione spazio - ...cittadino dovrebbe, a mio avviso, sapere esattamente cosa fare in situazioni simili, ... Il tuo papà mi ha detto che erano passati solo pochidall'incidente. Che fortuna!, ho pensato. Ero ...

Onu: "Ogni 7 secondi muore una donna incinta o un neonato" RaiNews

PORDENONE - Le parole di Giorgio Cuffaro, il pediatra pordenonese che ha rianimato il piccolo Leonardo Savian Cecchetti morto a soli due anni nell'incidente stradale avvenuto a Motta di ...Lesione al retto femorale, venti giorni di stop, non rientrerà nemmeno per l'ultima partita. L'amore dei tifosi non basta: il Polpo ha perso il ...