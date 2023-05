Obiettivo Tunisia | così l’Italia si muove per il corridoio mediterraneo

(Di martedì 16 maggio 2023) Cooperazione, sicurezza e immigrazione: tre ambiti che si legano a doppia mandata non solo ad un territorio peculiare come il nord Africa, ma anche (o soprattutto) all’azione del governo italiano che sul continente ha da tempo puntato le sue fiches sia con il Piano Mattei che con la lotta ai trafficanti di esseri umani. La visita a Tunisi del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ricevuto dal Presidente della Repubblica Kaïs Saïed, e dall’omologo, Kamel Fekih, accresce l’intensità dell’azione di governo tarata essenzialmente su questi elementi, a cui va sommata una programmazione relativa alla cessione di mezzi e strumenti ad hoc proprio per bloccare le partenze e contrastare i trafficanti che mettono a serio rischio la vita dei migranti e la stessa incolumità dei soccorritori. Piantedosi Da un lato Piantedosi ha espresso a Fekih “il pieno apprezzamento per il rilevante sforzo ...

Dalla Tunisia quest'anno provengono il 7% dei nostri migranti, ma molti di più partono dalle coste del paese nordafricano, in fuga da altre nazioni subsahariane.