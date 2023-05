Diversi fiumi della zona del Ravennate stanno tracimando e sono in corso le evacuazioni e i soccorsi. A Conselice c'è un'esondazione del Sillaro e si sta evacuando la zona. A Faenza i fiumi Marzeno e ...A Bertinorodei corsi d'acqua Ausa, Bevano e Rio Salso: sono probabilievacuazioni. Case garage e cantine allagate anche a San Mauro Pascoli. A Dovadola sono in corso...Dopo Cesena la piena del Savio è attesa nel Ravennate, dove si temono. A Ravenna il Comune ha disposto l'evacuazione dei residenti in tre frazioni : Mensa, Matellica e Castiglione. ...

Nuove esondazioni nel Ravennate, in corso le evacuazioni Espansione TV

Il maltempo colpisce l'Italia da Nord a Sud almeno fino alla fine della settimana. Nella giornata di martedì è scattata l'allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre 9 ...Diversi fiumi della zona del Ravennate stanno tracimando e sono in corso le evacuazioni e i soccorsi. A Conselice c'è un'esondazione del Sillaro e si sta evacuando la zona. (ANSA) ...