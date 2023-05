Nuova Zelanda | incendio in un ostello di Wellington | almeno 6 morti

(Di martedì 16 maggio 2023) A Newton, un quartiere a sud diin, unè divampato nell’Loafers Lodge durante la notte. Né le autorità né i soccorritori sono ancora in grado di dare un bilancio definitivo: sarebberosei le vittime ma l’può ospitare fino a 92 persone e le ricerche sono ancora in atto. Sono 52 le persone che sono invece riuscite a fuggire dalle fiamme. Un video mostra i Vigili del fuoco spegnere le fiamme dall’esterno mentre è ancora troppo pericoloso entrare nell’edificio. May 15, 2023 su Open Leggi anche: Mosca,all’InterContinental Hotel nel centro della capitale – Il video Incendi in Canada, 122mila ettari in fumo e 25mila persone evacuate dalla provincia dell’Alberta: «Situazione ...

