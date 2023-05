Nuova Zelanda | almeno 6 morti nell' incendio di un hotel Altre 30 persone risultato disperse

(Di martedì 16 maggio 2023)seisono morte in un violentoin una Wellington, in, tuttora in atto, ma i vigili del fuoco hanno detto ai media neozelandesi che 30sarebbero ...

Almeno sei persone sono morte in un violento incendio in un hotel a Wellington, in Nuova Zelanda, tuttora in atto, ma i vigili del fuoco hanno detto ai media neozelandesi che 30 persone sarebbero ancora disperse. Lo ha detto il primo ministro Chris Hipkins. L'incendio e' divampato ...

Almeno 6 morti nell'incendio di un hotel in Nuova Zelanda - Ultima Ora Agenzia ANSA

Almeno sei persone sono morte in un violento incendio in un hotel a Wellington, in Nuova Zelanda, tuttora in atto, ma i vigili del fuoco hanno ...