Nuova Jeep Grand Cherokee | più prestazioni e funzionalità

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Cortijo Curiel, uno dei paesaggi naturali più prestigiosi del sud della Spagna, è stata la cornice per presentare lae testare l’intera gamma di4xe (Wrangler, Renegade, Compass). Laapre nuovi orizzonti in termini di, comfort eed è stata progettata e realizzata per offrire ancora di più rispetto a ciò che ha reso questo SUVuna vera icona. Un gruppo propulsore più eco-friendly coneccezionali, con la tecnologia 4xe (PHEV) che offre un’autonomia elettrica in città fino a 51 km e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km. Maggiori ...