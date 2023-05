Nuova Jeep Grand Cherokee | più prestazioni e funzionalità

TORINO - Cortijo Curiel, uno dei paesaggi naturali più prestigiosi del sud della Spagna, è stata la cornice per presentare laGrand Cherokee e testare l'intera gamma di4xe (Wrangler, Renegade, Compass). LaGrand Cherokee apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità ed è ...... di cui è prevista anche unagenerazione a trazione elettrica. La 600 può essere vista come una 500 a cinque porte, con una lunghezza simile a quella della Clio, come già avviene per la...Altra questione relativa allaFiat 600 è quella riguardante la gamma dei motori. Sicura la presenza di una versione completamente elettrica con lo stesso motore diAvenger e cioè il ...

Nuova Jeep Grand Cherokee, l'inarrestabile off-road premium - Prove e Novità Agenzia ANSA

TORINO (ITALPRESS) – Cortijo Curiel, uno dei paesaggi naturali più prestigiosi del sud della Spagna, è stata la cornice per presentare la nuova Jeep Grand Cherokee e testare l’intera gamma di Jeep 4xe ...(Reuters) - Stellantis, la controllante di Chrysler, ha reso noto che sta richiamando circa 132.000 Suv Jeep Cherokee negli Stati Uniti per rischio di incendio e ha avvertito i proprietari delle autom ...