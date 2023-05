Nuoto Paralimpico | alle World Series l’Italia conquista 15 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ItalParalimpica è tornata dPara Swimming di Berlino con una pioggia di. Gli Azzurri si prendono la scena anche all’interno del circuito internazionale e non solo con gli allori, ma anche con i record del mondo. Simone Barlaamseipersonali e sigla il nuovo record del mondo nei 200 stile libero S9 in 1’56”87. L’atleta delle Fiamme Oro si prende anche l’argento nei 100 dorso e nei 50 farfalla, l’oro nei 100 e 50 stile libero, con il bronzo nei 50 dorso e 400 stile. Carlotta Gilli vince l’oro nei 100 dorso e l’argento nei 50 farfalla, insieme al bronzo nei 100 stile libero. Federico Bicelli fa il record italiano nei 400 stile libero e ottiene l’oro in specialità, ma non solo. Sigla il record del mondo nei 200 stile ...