Nuoto di fondo | i convocati per la tappa di Coppa del Mondo in Sardegna | c’è Gregorio Paltrinieri

(Di martedì 16 maggio 2023) Si avvicina sempre più la secondadelladeldiin acque libere. Si gareggerà a Golfo Aranci (, Italia) sabato 20 maggio 2023: si inizierà alle 10:00 con la 10 km maschile e si concluderà poi con la stessa prova al femminile, in programma alle ore 13:00. Per questo evento sono stati12 italiani (nove uomini e tre donne). Qui di seguito i loro nomi:, Domenico Acerenza, Mario Sanzullo, Andrea Manzi, Dario Verani, Pasquale Sanzullo, Ivan Giovannoni, Davide Marchello, Matteo Furlan, Arianna Bridi, Barbara Pozzobon e Sofie Callo. È importante sottolineare che la prova si svolgerà in un quadrilatero lungo poco più di 1.666 metri (615.5 circa sul lato lungo e 216.5 su quello corto oltre alle boe). ...

Record di nazioni. Record di partecipanti. Il nuoto in acque libere rimane in Italia e si sposta a Golfo Aranci dove accoglierà 156 atleti in rappresentanza di 27 Nazioni per la seconda tappa della Wo ...