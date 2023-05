Nubifragi in arrivo | allerta rossa in Emilia - Romagna e arancione in Sicilia | Campania e Marche In corso evacuazioni

(Di martedì 16 maggio 2023) Il maltempo non accenna a frenare, tanto che per le prossime ore la protezione civile ha emesso un'per rischio idraulico e idrogeologico in, fino alla mezzanotte di oggi, ...

Il maltempo non accenna a frenare, tanto che per le prossime ore la protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna , fino alla mezzanotte di oggi, ...AGI - L'ondata di maltempo sull'Italia è destinata a persistere almeno fino al weekend e oggi potrebbe causare problemi soprattutto in Emilia - Romagna, dove è scattata un'allerta rossa per rischio ...... maltempo intenso con possibiliBuongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo ... Emilia Romagna , dove avremo la convergenza dei venti in risalita dall'Adriatico con quelli in...

Meteo: in arrivo ciclone mediterraneo, nubifragi e venti fino a 100km orari Il Sole 24 ORE

Scuole chiuse in molti comuni, allagamenti in Sicilia e raffiche di vento in Friuli. Nelle Marche 50 interventi dei vigili del fuoco ...In Romagna evacuate più di 740 persone. Sotto osservazione soprattutto il Ravennate, ma anche il Bolognese, la pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Allarme anche nelle M ...