Non Sono Una Signora | svelata la nuova data di messa in onda

Leggi su biccy

(Di martedì 16 maggio 2023) NonUna, lo show di drag queen condotto da Alba Parietti, ha finalmente unadiin29 giugno. A rivelarlo è stato TvBlog in anteprima: “La prima puntata di questo programma è prevista per giovedì 29 giugno in prima serata su Rai2, per cinque settimane, ogni giovedì sera, naturalmente con la conduzione di Alba Parietti”. Ovviamente la notizia è ufficiale ma è da prendere con le pinze dato che NonUnaera già stato annunciato altre cinque volte ed è sempre puntualmente slittato. Inizialmente doveva andare ina novembre, poi è stato posticipato a dicembre e infine a febbraio nel giorno di San Valentino. A pochi giorni dalla fatidicail nuovo slittamento a marzo fino all’ultimo di circa ...